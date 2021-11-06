«Доломит» наградили почетной грамотой
Правительство наградило открытое акционерное общество «Доломит» почетной грамотой.
Согласно постановлению Совета министров от 4 ноября, предприятие награждено за достижение высоких производственных показателей и значительный вклад в развитие строительной отрасли.
Кроме того, почетной грамотой за профессионализм и значительный личный вклад в развитие предприятия награжден начальник цеха №7 «Доломита» Михаил Чудаков.
Как сообщали «ННВ», недавно «Доломит» решил обанкротить созданное им в 1997 году унитарное торгово-производственного предприятия «Руба».
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