«Доломит» наградили почетной грамотой

• 06/11/21 0:16 • Эканоміка

Правительство наградило открытое акционерное общество «Доломит» почетной грамотой.
Доломитовый карьер «Гралево» возле Рубы под Витебском, 2011 год. Фото Сергея Серебро

Согласно постановлению Совета министров от 4 ноября, предприятие награждено за достижение высоких производственных показателей и значительный вклад в развитие строительной отрасли.

Кроме того, почетной грамотой за профессионализм и значительный личный вклад в развитие предприятия награжден начальник цеха №7 «Доломита» Михаил Чудаков.

Как сообщали «ННВ», недавно «Доломит» решил обанкротить созданное им в 1997 году унитарное торгово-производственного предприятия «Руба».

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