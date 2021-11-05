Волна COVID-19 на Витебщине идет на спад — Михаил Вишневецкий

ННВ • 05/11/21 15:18 • Здароўе

Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в Витебской области позволяет выводить больницы из инфекционного режима работы.



– Сейчас мы имеем более 90 процентов от пика заболеваемости прошлой осени. Это позволяет постепенно выводить больницы из инфекционного режима работы. С понедельника плановых пациентов начнет принимать городская больница № 1. Затем планируется вернуть в привычный режим Витебский областной специализированный центр, — заявил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий газете «Витьбичи».

При этом на 4 ноября в Витебской области смогли вакцинировать менее 29% от всего населения региона. В тоже время в планах Минздрава до конца года охватить прививками против COVID-19 не менее 60% жителей.

По информации издания в медучреждения Витебска снова поступила китайская вакцина от коронавируса, так что можно привиться и препаратом, одобренным ВОЗ.

Напомним, что буквально за день до заявлений господина Вишневецкого о постепенном спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в Витебской области, БСМП объявила о закупке очередной партии мешков для трупов, причем самой крупной за год.