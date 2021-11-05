Около 24 млн. евро выделяется на строительство завода вакцин под Витебском

Сяржук Серабро • 05/11/21 13:48 • Здароўе

Стало известно, сколько денег выделяется на строительство фабрики по выпуску вакцины против COVID-19 в Долже под Витебском.



Опубликован указ Александр Лукашенко, регулирующий реализацию инвестиционного проекта «Организация производства вакцин на площадях ОАО «БелВитунифарм».

Согласно этому документу, только в текущем году на финансирование строительства объекта, включая проектно-изыскательские работы должны выделить 11 000 000 рублей: 7 000 000 рублей за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда, а еще 4 000 000 рубле — за счет средств инновационного фонда Витебского облисполкома.

Затем, в 2022 и 2023 годах за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых в соответствующем финансовом году на финансирование государственных инвестиционных программ, должны выделить еще 57 100 000 рублей, из них в 2022 году – 50 000 000 рублей, а в 2023 году – 7 100 000 рублей.

Таким образом, на строительство завода для выпуска вакцины в сумме будет потрачено 68 100 000 рублей. Кроме того, ввозимое в Беларусь для строительства этого объекта оборудование, материалы и сырье не будут облагаться таможенными пошлинами.

Генеральной проектной организацией по разработке проектной документации на объект согласно указу назначеноОАО «Институт Белгоспроект», а генеральной подрядной по строительству станет ОАО «Стройтрест №35» из Минска.