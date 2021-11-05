Милиция опубликовала фоторобот женщины, чье тело летом нашли в озере в Браславском районе

Іван Дзедушкін • 05/11/21 23:16 • Здарэнні,Турызм

Опубликован фоторобот женщины, чье тело извлекли из озеро Долгое в Браславском районе еще 9 июня. Утопленницу так и не опознали.



Тело женщины было найдено в вводе у деревни Мурмишки. Предполагаемая давность смерти от нескольких недель до нескольких месяцев.

Погибшей женщине было от 20 до 40 лет, рост около 168-170 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы. На шее женщины обнаружили деревянный крестик с металлическим распятием (35 на 25 мм) на шнурке.

Милиция просит людей связаться с родственницами и знакомыми, схожими с фотопортретом или перечисленными приметами, если вы сними давно не общались или не виделись.

Возможно, погибшая была связана с работой или отдыхом в Браславском районе. При этом не исключается, что она — гражданка иностранного государства.

Всех, кто располагает любой представляющей интерес информацией об этом человек, просят связаться по телефонам:

+375 29 514 58 25;

+375 29 112 12 22;

102.

Милиция гарантирует информаторам конфиденциальность.