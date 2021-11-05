Девочка пострадала в результате столкновения легковушки с плугами в Чашникском районе

Іван Дзедушкін • 05/11/21 13:00 • Здароўе

Легковушка врезалась в трактор с плугами под Чашниками, пострадал ребенок.



ДТП произошло днем 4 ноября в районе деревни Большая Ольшанка. 37-летний водитель «Peugeot» попытался обогнать трактор «Беларус», ехавший с плугами. При обгоне легковушка совершила попутное столкновение с трактором.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 13-летняя девочка, которая получила травмы. В момент столкновения ребенок находился на переднем пассажирском сидении, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.