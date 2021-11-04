Вакцину против COVID-19 будут делать под Витебском, это уже решено Лукашенко

Зоя Машэка • 04/11/21 15:39 • Здароўе

В деревне Должа под Витебском должны построить завод по производству вакцин, в том числе — против COVID-19.



О намерении создать на базе «БелВитунифарма» производство вакцины против коронавируса Александр Лукашенко заявил еще в начале августа, во время визита на это предприятие.

Сейчас подписан соответствующий указ о реализации инвестпроекта, предусматривающего строительство в Долже завода по производству вакцин. Информация об этом была озвучена 3 ноября начальником отдела науки Министерства здравоохранения Беларуси Маргаритаой Досиной.

Создание завода начнут с модернизации восьмого этажа существующего производства на «БелВитунифарм», а после этого построят отдельное здание для производства больших объемов вакцины.

Там собираются производить белорусскую вакцину, разработка которой только ведется. По заявлению Досиной, уже получен прототип, отработаны штаммы, которые лягут в основу отечественной вакцины.

Утверждается, что белорусский аналог будет равен по эффективности лучшим образцам других стран, а стоить при этом, естественно, дешевле.

Генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев в свою очередь, уверяет, что опытно-промышленную партию белорусской вакцины могут начать производить уже в 2022 году.

На первом этапе процесс будет состоять из двух стадий: производство активного компонента будет осуществляться на «БелВитунифарм», а производство готовой вакцины – на мощностях «Белмедпрепаратов». Вторым этапом станет проектирование и строительство производственного комплекса, который будет производить вакцину по полному циклу, что должны осуществить в 2023 или 2024 году.

Белорусская вакцина разрабатывается РНПЦ эпидемиологии и микробиологии при участии специалистов Института биофизики НАН. Это будет препарат с инактивированным вирусом. Уже получена экспериментальная партия, есть предварительные данные о том, что препарат безопасен и иммуногенен. До конца года будет завершена окончательная разработка лабораторного регламента. А в следующем году должны передать технологию производителю. Только после этого получена опытно-промышленная партия, которая пройдет испытания – завершится все регистрацией и применением вакцины у людей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.