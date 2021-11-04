В Петербурге арестовали девушку, якобы администрировавшую витебский канал, признанный экстремистским

ННВ • 04/11/21 12:43 • Палітыка

В Санкт-Петербурге арестовали белоруску Яну Пинчук, ее обвиняют в администрирование витебского телеграм-канала, который был признан экстремистским. Девушку могут выдать Беларуси.



В России девушка была задержана полиций 1 ноября, сообщает сайт «Віцебская вясна». Вопрос об избрании меры пресечения для белоруски рассматривался Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела Пинчук, якобы с 23 сентября по 7 декабря 2020 года была администратором канала «Витебск 97%». Там девушка будто бы размещала сообщения, вызывающие социальную вражду в отношении к сотрудникам правоохранительным органов, органов государственной власти неких и иных групп лиц, объединённых по иным социальным признакам, а также были размещены текстовые сообщения, относящиеся к экстремистским материалам.

5 мая 2021 года Витебский городской отдел Следственного комитета решил привлечь Яну Пинчук к уголовной ответственности, в тот же день ее объявили в розыск. 28 сентября СК было принято решение о заключении Пинчук под стражу.

В ходе проверки в полиции белоруска пояснила, что для приобретения гражданства Российской Федерации, сведениями, составляющими государственную тайну РФ, не обладает, в России к уголовной ответственности не привлекалась. О том, что она находится в розыске, девушка узнала от сотрудников полиции при задержании.

Однако российский суд вынес в отношении Яны Пинчук постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 10 декабря, сообщает пресс-служба ведомства. В Беларуси Пинчук обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 стать 130 (разжигание вражды) и частью 1 статьи 361-1 (создание экстремистского формирования) УК. Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.