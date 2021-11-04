Легковушка разбилась о дорожное ограждение

ННВ • 04/11/21 11:20 • Здарэнні

3 ноября водитель легкового автомобиля пострадал в результате столкновения с дорожным ограждением в Оршанском районе.



Вечером, около 19:00, около деревни Ставры 58-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в дорожное ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.