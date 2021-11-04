Из-за сильного ветра на пятницу в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности

ННВ • 04/11/21 13:56 • Экалогія

МЧС предупреждает об опасном усилении ветра 5 ноября в многих районах Витебской области.



Завтра, в пятницу, скорость порывов ветра на Витебщине может возрасти до 15-20 метров в секунду.

По шкале Бофорта ветру такой силы присваивается 8 баллов, и он считается очень крепким.

Во время непогоды на деревьях могут ломаться крупные сучья, с крыш зданий и балконов слетать плохо закрепленные предметы. Поэтому необходимо сторониться опасных мест, автомобиль также лучше припарковать вне зоны возможного падения деревьев.