Из-за сильного ветра на пятницу в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности

• 04/11/21 13:56 • Экалогія

МЧС предупреждает об опасном усилении ветра 5 ноября в многих районах Витебской области.
Снегопад, буря, ветер. Фото pixabay.com

Завтра, в пятницу, скорость порывов ветра на Витебщине может возрасти до 15-20 метров в секунду.

По шкале Бофорта ветру такой силы присваивается 8 баллов, и он считается очень крепким.

Во время непогоды на деревьях могут ломаться крупные сучья, с крыш зданий и балконов слетать плохо закрепленные предметы. Поэтому необходимо сторониться опасных мест, автомобиль также лучше припарковать вне зоны возможного падения деревьев.

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 