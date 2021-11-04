Гречку запретили вывозить из Беларуси

Сяржук Серабро • 04/11/21 0:58 • Эканоміка

Правительство ввело запрет на вывоз гречки за пределы Беларуси.



Совет министров Республики Беларусь 2 ноября принял постановление №623 о запрете вывоза за пределы страны обрушенного гречневого зерна, крупы грубого помола из гречихи, а также готовых пищевых продуктов из этого злака.

Запрет действует на вывоз как в государства – члены Евразийского экономического союза, так и за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Действие постановления распространяется и на указанные товары, помещенные под таможенные процедуры в Республике Беларусь до вступления его в силу и фактический вывоз которых за пределы страны в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу настоящего постановления.

Напомним, что подобный запрет вводился в начале пандемии COVID-19, тогда постановления против роста цен и вывоза отдельных товаров за пределы страны были приняты 1 апреля 2020 года.