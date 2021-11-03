В Витебске вода в Двине опустилась опасного для судоходства уровня

Сяржук Серабро • 03/11/21 13:56 • Экалогія

2 ноября вода в Двине в черте Витебска опустилась до опасного для судоходства уровня.



Примерно с середины октября в областном центре уровень воды на Двине постепенно рос. Однако, в начале ноября произошло заметное его падение.

В результате по данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, на реке в Витебске уровень воды опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.