В Витебске вода в Двине опустилась опасного для судоходства уровня
2 ноября вода в Двине в черте Витебска опустилась до опасного для судоходства уровня.
Примерно с середины октября в областном центре уровень воды на Двине постепенно рос. Однако, в начале ноября произошло заметное его падение.
В результате по данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, на реке в Витебске уровень воды опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: