В Витебске вода в Двине опустилась опасного для судоходства уровня

• 03/11/21 13:56 • Экалогія

2 ноября вода в Двине в черте Витебска опустилась до опасного для судоходства уровня.
Военно-морской флаг СССР подняли над теплоходом «Северная столица». Фото Сергея Серебро

Примерно с середины октября в областном центре уровень воды на Двине постепенно рос. Однако, в начале ноября произошло заметное его падение.

В результате по данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, на реке в Витебске уровень воды опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

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