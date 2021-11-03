На месте сталинских расстрелов под Витебском неизвестные поломали кресты

• 03/11/21 14:22 • Грамадства

Неизвестные вандалы сломали надмогильные кресты, установленные на братских могилах жертв сталинских репрессий под Витебском.
Под Витебском обнаружено вероятное место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий. Фото Сергея Серебро

Следы вандализма обнаружили участники гражданской инициатив «Хайсы», которые приехали благоустраивать место расстрелов в канун белорусского праздника Деды.

Сломанный крест на месте массовых расстрелов

Сломанными оказались 9 из 32 крестов, установленных у могильных ям. Часть из них валялась на земле, другие были прислонены к деревьям, пишут активисты в facebook.

Сященник освящает кресты и могилы на предполагаемом месте массовых расстрелов под Витебском. Фото Сергея Серебро

Широкой общественности о страшных находках в лесу у деревень Дреколье и Хайсы стало известно в 2014 году. Там было найдено множество человеческих останков, а на черепах — следы от пулевых отверстий. По воспоминаниям местных жителей, в конце 1930-х годов в этом лесу проходили расстрелы жертв политических репрессий.

Сломанный крест на месте массовых расстрелов

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