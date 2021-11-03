Более 1500 мешков для трупов уже закупили медучреждения Витебска

Сяржук Серабро • 03/11/21 23:18 • Здароўе

Количество пакетов для упаковки тел, закупленных учреждениями здравоохранения Витебска, перевалило полторы тысячи. Узнали о новом тендере.



Уже четвертый раз за текущий год патологоанатомические пакеты приобретает Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, при этом сейчас подана заявка на самую крупную партию — сразу 300 мешков.

Последний раз БСМП обновляла запас таких пакетов в августе, тогда больницу купила 120 штук, еще ранее — в июле и марте — закупались партии по 200 мешков каждая. Таким образом, за истекший период 2021 года только это медучреждение закупило 820 мешков для трупов.

Всего же учреждения здравоохранения Витебска приобрели в этом году 1550 герметичных пакетов для транспортировки тел. На втором месте после БСМП находится Витебская областная клиническая больница, которая в два этапа купила 400 мешков.

Как и прошлый раз, мешки для трупов Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи закупает общим тендером с одноразовыми пакетами для мусора. Поставить новую партию патологоанатомических пакетов должны до 12 ноября, они обойдутся в 3000 рублей.