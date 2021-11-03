Более 1500 мешков для трупов уже закупили медучреждения Витебска

• 03/11/21 23:18 • Здароўе

Количество пакетов для упаковки тел, закупленных учреждениями здравоохранения Витебска, перевалило полторы тысячи. Узнали о новом тендере.
Мешки для тел. Фото styazshkin.livejournal.com

Уже четвертый раз за текущий год патологоанатомические пакеты приобретает Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, при этом сейчас подана заявка на самую крупную партию — сразу 300 мешков.

Последний раз БСМП обновляла запас таких пакетов в августе, тогда больницу купила 120 штук, еще ранее — в июле и марте — закупались партии по 200 мешков каждая. Таким образом, за истекший период 2021 года только это медучреждение закупило 820 мешков для трупов.

Всего же учреждения здравоохранения Витебска приобрели в этом году 1550 герметичных пакетов для транспортировки тел. На втором месте после БСМП находится Витебская областная клиническая больница, которая в два этапа купила 400 мешков.

Как и прошлый раз, мешки для трупов Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи закупает общим тендером с одноразовыми пакетами для мусора. Поставить новую партию патологоанатомических пакетов должны до 12 ноября, они обойдутся в 3000 рублей.

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