Женщина купила у лизинговой компании квартиру в Полоцке и хотела выселить прописанного там ребенка. Что решил суд?

Ігар Арцюх • 02/11/21 11:55 • Грамадства

Трехкомнатную квартиру в Полоцке за 53 000 рублей предпринимательница приобрела у лизинговой компании. После этого она обратилась в суд, чтобы выселить из жилья прописанных там отца с ребенком.



Как оказалось, в 2019 году отец мальчика продал принадлежавшую ему трехкомнатную квартиру лизинговой организации ООО «Ф.» за сумму, эквивалентную 10 000 долларов США. Эту квартиру позже по договору лизинга приобрела Г., которая в 2021 году произвела расчет с ООО «Ф.» по договору лизинга и выплатила организации с учетом неустойки за просрочку платежей (более 14 000 рублей) сумму в 53 000 рублей.

Затем женщина произвела государственную регистрацию перехода права собственности на жилое помещение. Как новый собственник квартиры женщина просила выселить Д. и его несовершеннолетнего сына без предоставления им другого жилого помещения.

Однако, прокурор, который принял участие в судебном заседании, пришел к выводу о притворности сделок, заключенных в отношении квартиры. Воля всех вовлеченных лиц фактически была направлена на заключение договора займа под залог недвижимости.

В судебном заседании установлено, что исключительно с целью заключения договора лизинга Г. Оформилась как индивидуальный предприниматель, поскольку лизинговая организация согласно законодательству не могла осуществлять лизинговую деятельность с жилыми помещениями при работе с физическими лицами.

Из пояснений в судебном заседании Д. и Г. следовало, что воля Д. не была направлена на отчуждение жилого помещения, а воля Г. – на его приобретение в качестве ИП для использования в предпринимательской деятельности. Они заключили названные сделки с целью получения денег в займ со стороны ООО «Ф.». И оформление договора лизинга на Г. было обусловлено тем, что Д. не смог оформить ИП, а ООО «Ф.» не работало с физическими лицами. При этом изначально Д. и представитель ООО «Ф.» обсуждали тот вариант, что Д. выступит продавцом своей квартиры и приобретателем ее на условиях договора лизинга, в результате чего получит необходимую денежную сумму.

Бывшая сотрудница ООО «Ф.», которая оформляла сделки, пояснила, что Д. и Г. обратились за предоставлением денежных средств в займ, а не за оформлением договора лизинга. И такой путь оформления сделки они выбрали, поскольку не нашли инвестора, готового дать деньги в долг под залог недвижимости.

На мнимость заключенных с квартирой договоров указывал и тот факт, что квартиру оценили в 10 000 долларов США. Из пояснений того же сотрудника эта сумма не являлась стоимостью квартиры, а была размером средств, которые ООО «Ф.» готово предоставить в долг под залог недвижимости. При реальном заключении договора лизинга такого помещения его стоимость определялась бы иначе.

Предъявление прокуратурой Полоцкого района данного искового заявления было обусловлено необходимостью защитить права несовершеннолетнего сына Д., который был зарегистрирован в спорном жилом помещении и в случае его выселения утратил бы регистрацию, а также возможность проживать в нем. Мальчик проживает с матерью в съемном жилье. Спорная квартира является для него единственным постоянным местом проживания.

В результате суд Полоцкого района и города Полоцка удовлетворил исковые требования прокурора о признании сделок по отчуждению жилого помещения недействительными, взыскании с Д. в пользу ООО «Ф.» суммы, эквивалентной 10 000 долларов США, и взыскании с ООО «Ф.» в пользу Г. средств, уплаченных ею по договору лизинга. Гражданке Г. в этом же решении отказано в выселении Д. и его несовершеннолетнего сына из жилого помещения.

Не согласившись с таким решением, Г. обжаловала его в апелляционном порядке – судебная коллегия по гражданским делам Витебского областного суда не удовлетворила жалобу истицы и оставила решение суда первой инстанции без изменений, оно вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.