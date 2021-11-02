В Витебске изменится маршрут троллейбуса №15

Сяржук Серабро • 02/11/21 21:37 • Падзеі

Городские власти Витебска решили изменить маршрут движения троллейбуса №15.



Как сообщает сайт ОАО «Витебскоблавтотранс», на основании поручения Витебского городского исполнительного комитета этот маршрут продлят до остановочного пункта «Керамзитовый завод».

Таким образом, теперь 15-й троллейбус, как и 14-й, будет доезжать до остановок у торгового дома «Витязь», завода дренажных труб и собственно керамзитового завода.





Движение по обновленному маршруту начнется с 8 ноября. Изменения вносятся для улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров, уверяет «Витебскоблавтотранс».