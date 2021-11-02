В Витебске изменится маршрут троллейбуса №15
Городские власти Витебска решили изменить маршрут движения троллейбуса №15.
Как сообщает сайт ОАО «Витебскоблавтотранс», на основании поручения Витебского городского исполнительного комитета этот маршрут продлят до остановочного пункта «Керамзитовый завод».
Таким образом, теперь 15-й троллейбус, как и 14-й, будет доезжать до остановок у торгового дома «Витязь», завода дренажных труб и собственно керамзитового завода.
Движение по обновленному маршруту начнется с 8 ноября. Изменения вносятся для улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров, уверяет «Витебскоблавтотранс».
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