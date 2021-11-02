Перестал открываться сайт Витебского горисполкома

Сяржук Серабро • 02/11/21 11:20 • Палітыка

Жители Витебска сообщают о том, что не могут попасть на сайт Витебского горисполкома.



Как выяснили «ННВ», проблемы действительно есть — при попытке открыть главную страницу сайта, сервер отвечает, сообщает код «200», но не передает абсолютно никакого контента. Вчера же, по сообщениям читателей, сайт частично открывался, но содержал сообщение «Can't connect to mysql server or request failed».

Отметим, что при этом разделы сайта работают и в них можно попасть по прямой ссылке. Размещенные на сайте материалы также полностью доступны.

Таким образом сбой происходит только на главной странице сайта горисполкома, причем на всех трех языковых версиях.

UP: К 11:30 на сайте Витебского горисполкома перестали открываться и разделы.