В Витебске скоро подорожает проезд в маршрутках. Узнали новую цену билета
Проезд в маршрутных такси Витебска подорожает с 10 ноября.
С этой даты билет на маршрутное такси в областном центре будет стоить 1 рубль 30 копеек, сообщает ВОКТУП «Оператор перевозок» со ссылкой на информацию, полученную от 12 юридических лиц, осуществляющих городские перевозки пассажиров маршрутными такси.
Это уже второе подорожание проезда в маршрутках Витебска — в начале года цена билета была увеличена с рубля до 1 рубля 20 копеек. Таким образом, только за текущий год стоимость билета в маршрутных такси подорожала на 30%.
Проезд в коммунальном общественном транспорте не увеличивался с 3 декабря 2020 года, когда была установлена цена талончика в размере 70 копеек.
Своевременно?Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: