В Витебске скоро подорожает проезд в маршрутках. Узнали новую цену билета

Сяржук Серабро • 01/11/21 21:48 • Эканоміка

Проезд в маршрутных такси Витебска подорожает с 10 ноября.



С этой даты билет на маршрутное такси в областном центре будет стоить 1 рубль 30 копеек, сообщает ВОКТУП «Оператор перевозок» со ссылкой на информацию, полученную от 12 юридических лиц, осуществляющих городские перевозки пассажиров маршрутными такси.

Это уже второе подорожание проезда в маршрутках Витебска — в начале года цена билета была увеличена с рубля до 1 рубля 20 копеек. Таким образом, только за текущий год стоимость билета в маршрутных такси подорожала на 30%.

Проезд в коммунальном общественном транспорте не увеличивался с 3 декабря 2020 года, когда была установлена цена талончика в размере 70 копеек.