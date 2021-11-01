Почти 60% работников смогли привить против COVID-19 на «Нафтане»

ННВ • 01/11/21 15:21 • Здароўе

На ОАО «Нафтан» на 1 ноября вакцину против COVID-19 получили 59,9% работников.



Такую информацию со ссылкой на руководство предприятия и медицинскую службу приводит издание «Вестник Нафтана».

Вакцинация на предприятии началась еще весной, но к началу лета прививки сделали всего 3,5% заводчан. Как видим, сейчас ситуация кардинально иная.

Как сообщали «ННВ», к началу третье волны на открытом акционерном обществе «Нафтан» коронавирусом заразились около 40% от всех работающих.