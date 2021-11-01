Плохо продавали белорусские товары — КГК Витебской области наказал торговую сеть

Ігар Арцюх • 01/11/21 14:28 • Эканоміка

За недостаточную работу по продвижению белорусской продукции, а также целый ряд других нарушений КГК Витебской области наказал одну из торговых сетей.



В мае – июле ведомство совместно с региональными подразделениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли, а также Государственного комитета по стандартизации провело проверки в отношении собственника, сеть розничных объектов которого широко представлена на территории Беларуси. В частности, обществом открыто 40 объектов общепита и 28 магазинов и торговых центров в столице, четырех областных центрах (Бресте, Витебске, Гомеле и Гродно) и ряде районных центров.

В результате выявились нарушения правил продажи товаров, факты реализации продукции, не отвечающей национальным стандартам по качеству и безопасности, необеспечение маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, превышение установленных предельных торговых надбавок, несоблюдение санитарных норм.

Кроме того, контролеры отметили недостаточную работу по продвижению отечественной продукции. Несмотря на наличие достаточного количества белорусских производителей, доля реализации отдельной отечественной продукции в общем товарообороте не соответствовала утвержденным нормативам.

Так, например, в 2020 году доля реализации обществом крупы составила 49,8%, макаронных изделий – 45,5%, свежих овощей – 70,9%, алкогольных напитков – 81,4%, пива – 75,5%, безалкогольных напитков – 81,8%, что ниже определенного Доктриной национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь уровня – не менее 85%. В отдельных (не только межсезонных) периодах отмечена крайне низкая доля реализации отечественной плодоовощной продукции, а именно: отечественных яблок в мае 2020 года – 5,8% и сентябре 2020 года – 37,8%, лука в июле 2020 года – 37,8%, свеклы столовой в июле 2020 года –28,7%, картофеля в июне 2020 года – 51%.

По некоторым товарам количество иностранной продукции значительно преобладало над отечественной. Например, в одном из магазинов Полоцка шоколада – в 1,5 раза больше (92 и 65 видов соответственно), овощных консервов – в 7 раз больше (231 и 33).

При размещении товаров на торговых полках не отдавалось предпочтение отечественной продукции. Например, в одном из магазинов продукция быстрого приготовления (супы, кисели, желе), овощные консервы и соки для детского питания белорусского производства была размещена на нижней полке, а аналогичная продукция импортного производства была выставлена на уровне глаз покупателей.

Кроме того, в каждом из 15 проверенных объектов торговли и общественного питания установлены многочисленные случаи нарушений условий хранения пищевой продукции, содержания помещений, оборудования и инвентаря. В торговых объектах Полоцка контролеры выявили факты реализации пищевой и непродовольственной продукции с истекшими сроками годности.

Не обеспечивались требования по маркировке ряда партий реализуемых товаров (чай, кофе, пиво, соки, безалкогольные напитки) контрольными (идентификационными) знаками. Выявлены нарушения законодательства о ценах: с превышением торговых надбавок осуществлялась реализация круп, сливочного масла, яиц куриных, фруктов и овощей, овсяных хлопьев, тушек цыпленка. Вследствие несоблюдения требований к показателям безопасности и иным характеристикам реализуемой продукции запрещена продажа более 30 видов товаров (соевые соусы, печенье, сухофрукты, рыба сушеная, детские игрушки и обогреватели).

По результатам проверочных мероприятий собственником оперативно приняты меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по снижению цен на продукцию с завышенными надбавками.

В итоге к административной ответственности привлечено само общество и 21 его работник, к дисциплинарной – 41 человек, сообщает пресс-служба КГК.

По предложению Комитета государственного контроля информация о выявленных нарушениях рассмотрена главным управлением торговли и услуг Витебского облисполкома совместно с городскими и районными исполнительными комитетами для обеспечения принятия мер по недопущению в торговых объектах подобных нарушений в дальнейшем.