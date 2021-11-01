Детская коляска сгорела на Хэллоуин в подъезде многоэтажки в Витебске. Что произошло?

ННВ • 01/11/21 12:20 • Здарэнні

На Хэллоуин в одном из многоэтажных домов Витебска сгорела детская коляска.



31 октября в 4:29 пожарные получили сообщение о задымлении в подъезде дома №1 корпус 1 на улице Петруся Бровки.

Возгорание было быстро ликвидировано, однако огнем были уничтожены детская коляска и стол, находившиеся в подъезде. Также пожар повредил входную дверь, а стены и потолок подъезда оказались закопчены, сообщается пресс-службой МЧС. Причины пожара пока не выяснены.

Примечательно, что почти ровно два года назад в Витебске также сгорела детская коляска, стоявшая в подъезде, правда в другой части города. Тогда семья обвинила в поджоге враждебно настроенную соседку, милиция проводила проверку.