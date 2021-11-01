Автобус №114 отменили, этот маршрут в Витебске был временным

Ігар Арцюх • 01/11/21 12:53 • Падзеі

С 1 ноября в Витебске отменяются рейсы временного маршрута автобуса №114.



Напомним, что этот маршрут был создан на основании постановления президиума Витебского горсовета №25 от 27 августа текущего года «Об организации подвоза учащихся» и с 1 сентября автобус делал пять рейсов между Тирасполем и вокзалом.

Отмена рейсов автобуса №114 совпала с началом осенних школьных каникул. Однако, возобновится ли курирование по этому маршруту после их завершения, «Витебскоблавтотранс» не сообщает.

Кроме того, напомним, что с 30 октября изменилось движение по маршрутам №№ 40, 40-Тк, 44 и 44-Тк, это связано с земляными работами на улице 39-й Армии.