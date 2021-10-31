В озеро Снуды в браславском районе выпустили 4000 щук

ННВ • 31/10/21 15:27 • Экалогія

Озеру Снуды в Браславском районе было зарыблено молодью щуки — туда выпустили более 4000 особей этого вида рыб.



Мероприятие прошло в рамках первого этапа осеннего зарыбления в Национальном парке «Браславские озера». А минувшей весной более 1 360 000 личинок щуки были выпущены в другие озера Браславского района: Богдановское, Бужа, Войсо, Дрисвяты, Струсто.

Весной рыбопосадочный материал на эти цели закупался в ОАО «Рыбхоз «Новинки»» Поставского района. А вот молодь для озера Снуды приехала из рыбопитомника «Мекяны» национального парка, пишет газета «Браслаўская звязда».

Озеро Снуды славится своими щуками трофейного размера. Например, в феврале этого года там выловили экземпляр весом 14 800 грамм.