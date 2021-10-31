Ушедшего из больницы в Полоцке 85-летнего дедушку нашли мертвым

Зоя Машэка • 31/10/21 12:46 • Здарэнні

85-летний Александр Селицкий, которого 10 дней искали в Полоцке, погиб.



Напомним, что 21 октября пенсионер ушел из Полоцкой центральной городской больницы в неизвестном направлении, установить его местонахождение долго не удавалось.

Пропавший мужчина был найден в ходе проведения поисковых мероприятий поисковой группой ПСО «СЕВЕР», он погиб, сообщили «ННВ» представители поисково-спасательного отряда.