Два человека погибли в жестком ДТП в Полоцке, еще один попал в больницу

Іван Дзедушкін • 31/10/21 12:31 • Здарэнні

30 октября в результате столкновения трех автомобилей в Полоцке погибли два человека, водитель одной из машин попал в больницу.



На Вильнюсском шоссе 26-летний водитель «LADA Vesta» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с «Škoda Fabia», которой управлял 46-летний водитель.

После удара «Škoda» ушла в неуправляемый занос, вылетела на полосу встречного движения и врезалась в микроавтобус «Mercedes-Benz», за рулем которого сидел 22 летний вдитель.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия на месте аварии погибли 54-летний и 56-летний мужчины, ехавшие в «Škoda Fabia» на пассажирских местах. Водитель этой легковушки также получил травмы и был доставлен в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.