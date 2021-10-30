Первый пуск колеса обозрения провели в Витебске. Фото + видео

Ігар Мацьвееў • 30/10/21 17:58 • Турызм

30 октября в парке Победителей в Витебске произвели первые пробные запуски колеса обозрения.



Как сообщали «Народные новости Витебска», в середине августа на площадке рядом с аллей Воинской славы в парке начался монтаж колеса обозрения.

Конструкция будет иметь высоту в 30 метров, жители Витебска могли видеть, что в верхней точке кабины лишь ненамного поднимаются над кронами деревьев. Новое витебское колесо обозрения оснащено 20 кабинами на 4 человека каждая. То есть одновременно на аттракционе могут кататься 80 человек.

Оборудование для колеса обозрения приобрели на российском предприятии «Гросс» из Красноярска, сообщает газета «Витебские вести», которая ссылается на бизнесмена Сергея Ерощенко, осуществляющего этот проект.

В эту субботу колесо обозрения в парке Победителей запустили в тестовом режиме, в кабинках при этом, насколько удалось рассмотреть корреспонденту «ННВ», никого не было.