Бобров обвинили в уничтожении посадок в Витебске. Зверушек будут отлавливать

• 30/10/21 19:29 • Экалогія

В Витебске бобров обвинили в уничтожении деревьев, посаженных в пойме Витьбы в т.н. День народного единства. Вредителей будут отлавливать.
Удивленный бобер. Фото pixabay.com

Один из жителей областного центра подал на портал 115.бел заявку, в которой указал, что сломаны недавно высаженные на берегу Витьбы деревья. Посадку саженцев плакучей ивы в этом месте 17 сентября редставители областного комитета и городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также активисты БРСМ.

Заявка про поврежденные саженцы

После поступления заявки провели проверку. Выводы ее оказались ошеломляющими — по заключению специалистов ущерб причиняет популяция бобров, обитающая в русле реки.

В результате «Витебский Зеленстрой» адресовал просьбу об отлове бобров и перемещении их на другую территорию обитания в некие компетентные организации.

https://vk.com/video-38905579_456241974

Бобров в Витьбе действительно видели, так в 2019 году горожанину удалось снять грызуна на видео примерно напротив ресторана «Северная столица».

Бобров обвинили в уничтожении посадок в Витебске. Зверушек будут отлавливать

Призвать к ответу бобров?

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