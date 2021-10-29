Жительница Новополоцка принесла в банк фальшивые 100 евро, работники вызвали милицию

Іван Дзедушкін • 29/10/21 14:13 • Крымінал

Поддельную банкноту достоинством 100 евро пыталась обменять в банке жительница Новополоцка.



Работники отделения банка, заметив подозрительную купюру, вызвали милицию. В результате денежный билет изъяли у новополочанки и направили его в Новополоцкий межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.

Эксперты, исследовавшие банкноту, установили, что этот денежный билет Европейского центрального банка номиналом 100 евро изготовлен не предприятием, осуществляющим производство таких денег. Все реквизиты и изображения лицевой и оборотной сторон купюры выполнены способом плоской офсетной печати.

Недавно подобный случай произошел в Молодечно, где по информации СК 61-летняя женщина также пыталась обменять поддельные 100 евро.

Всего с начала 2021 года в Новополоцком межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз проведено 12 судебных технических экспертиз документов по исследованию денежных знаков, подлинность которых вызвала сомнение. Во всех этих случаях эксперты установили, что купюры поддельные, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Наталья Романова.