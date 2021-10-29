В Витебске открыли еще один центр вакцинации против COVID-19. Узнали, где?

ННВ • 29/10/21 13:29 • Здароўе

Третий пункт вакцинации против COVID-19, размещенный вне медучреждения, появился в Витебске. Где он работает?



Согласно информации Витебской городской центральной поликлиники, этот пункт появился у магазина «Евроопт», расположенного на Московском проспекте, 60. Как и два остальных, он работает ежедневно, сделать прививку можно с 11:00 до 19:00. На карте Минздрава этот центр пока не обозначен.

Предварительная запись для вакцинации не требуется, но при себе необходимо иметь паспорт. Прививки делают вакциной «Спутник V», ее в медучреждениях города достаточно для иммунизации населения.

Как сообщали «ННВ», в пунктах вакцинации, размещенных в торговых центрах «Марко-Сити» и «Трио» начали образовываться очереди, которые достигали размеров до 20 человек.