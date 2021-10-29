Треть респондентов оценивает уровень медицины в Витебске, как низкий — опрос облздрава

• 29/10/21 13:38 • Здароўе

Более 30% респондентов в опросе управление здравоохранения Витебского облисполкома оценили уровень медицины в Витебске, как низкий.
Скорая помощь на фоне заката на Замковой улице в Витебске. Фото Сергея Серебро

23% (418 человек) оценили медицину Витебска очень высоко, еще 13,5% (245 человек) — просто высоко. Вместе это дает 36,5% или 663 респондента.

Еще 22,4% прошедших опрос оценивают медицину средне, а 10,3% — затруднились ответить.

Всего в опросе приняли участие 1815 человек, голосование длится уже 15 лет.

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