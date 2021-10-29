На 21 700 голов сократилось свиное стадо Витебской области всего за два месяца

Сяржук Серабро • 29/10/21 20:19 • Эканоміка

За август—сентябрь свиное поголовье в Витебской области уменьшилось сразу на 21 700 животных.



На 1 октября свиное стадо в сельскохозяйственных организациях региона составило всего 401 600 голов — это антирекорд за весь 2021 год. При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество свиней в хозяйствах уменьшилось 38 400 животных или 8,7%.

Перед началом года в Витебской области в сельхозорганизациях насчитывалось 416 500 свиней. Сокращение поголовья, в том числе, было связано с ликвидацией поголовья свиноводческого комплекса «Свитино» в Верховье Бешенковичского района.

По состоянию на 1 марта свиное стадо в регионе увеличилось до 426 100 голов, что стало максимумом для текущего года. Впрочем, прошлогодние показатели все равно не были достигнуты.

После этого свиное поголовье немного снижалось до июля, когда оно увеличилось на 1600 голов и достигло 423 300 свиней.

В августе и сентябре, согласно данным статистических бюллетеней, происходило резкое сокращение поголовья свиней. За август оно уменьшилось сразу на 11 500 животных, а за сентябрь — на 10 200.

При этом в августе на убой живым весом было реализовано 6300 тонн свиней (больше, чем в июле на 9,1%), а в сентябре — 5800 тонн (меньше, чем в августе на 6,8%).

Всего за январь-сентябрь текущего года реализовано 52 100 тонн живым весом, что составляет 96% от реализации в 2020 году за аналогичный период.