Банкротится очередной совхоз, теперь в Верхнедвинском районе

Сяржук Серабро • 29/10/21 14:54 • Эканоміка

В Верхрнедвинском районе начало банкротство коммунального унитарного производственного сельскохозяйственного предприятия «Борковичи».



28 сентября экономический суд Витебской области вынес решение возбудить производство по делу об экономической несостоятельности в отношении КУПСХП «Борковичи». Сельхозпредприятию был назначен защитный период, срок которого истек 28 октября.

Совхоз в Борковичах был организован в 1930 году, в 1973 году он стал племсовхозом Витебского областного треста по племенному делу и руководству племенными совхозами, а в 1983 году — управления сельского хозяйства исполнительного комитета Верхнедвинского районного Совета народных депутатов. В 2000 году предприятие преобразовали в коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное предприятие Верхнедвинского района «Борковичи».

По состоянию на 2010 год в КУПСХП трудилось 84 человека, 14 из них были в штате административно-управленческого персонала.