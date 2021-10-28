В Витебске появились бигборды с призывом вакцинироваться от коронавируса. Фотофакт
В Витебске появились бигборды, призывающие горожан сделать прививку от коронавируса. Один из них корреспондент "ННВ" заметил на остановке на площади Ленина напротив филармонии.
На бигборде с призывом вакцинироваться изображен известный учитель математики, экс-депутат парламента, обладатель звания «Человек года Витебщины» Михаил Волков.
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