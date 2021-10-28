В Витебске появились бигборды с призывом вакцинироваться от коронавируса. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 28/10/21 20:08 • Грамадства

В Витебске появились бигборды, призывающие горожан сделать прививку от коронавируса. Один из них корреспондент "ННВ" заметил на остановке на площади Ленина напротив филармонии.

На бигборде с призывом вакцинироваться изображен известный учитель математики, экс-депутат парламента, обладатель звания «Человек года Витебщины» Михаил Волков.