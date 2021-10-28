Семь деревень исчезли в Городокском районе

• 28/10/21 12:42 • Палітыка

В Городокском районе стало меньше на семь деревень, изменения затронули пять сельсоветов.
Корпус от старого телевизора на месте снесенной деревни Павловичи, 2013 год. Фото Сергея Серебро

24 сентября Городокский районный совет депутатов принял решение упразднить ряд населенных пунктов, это:

  • деревня Бурдыки Бычихинского сельсовета;
  • деревня Пугачи Вировлянского сельсовета;
  • деревня Стволково Межанского сельсовета;
  • деревня Кожемяки Первомайского сельсовета;
  • деревни Корнилы, Мосеевка, Позняково Стодолищенского сельсовета.

За прошлый год население Городокского района сократилось на 417 человек, что составляет 1,89% от количества жителей района на начало 2020 года.

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