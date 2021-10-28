Семь деревень исчезли в Городокском районе

Сяржук Серабро • 28/10/21 12:42 • Палітыка

В Городокском районе стало меньше на семь деревень, изменения затронули пять сельсоветов.



24 сентября Городокский районный совет депутатов принял решение упразднить ряд населенных пунктов, это:

деревня Бурдыки Бычихинского сельсовета;

деревня Пугачи Вировлянского сельсовета;

деревня Стволково Межанского сельсовета;

деревня Кожемяки Первомайского сельсовета;

деревни Корнилы, Мосеевка, Позняково Стодолищенского сельсовета.

За прошлый год население Городокского района сократилось на 417 человек, что составляет 1,89% от количества жителей района на начало 2020 года.