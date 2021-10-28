Семь деревень исчезли в Городокском районе
В Городокском районе стало меньше на семь деревень, изменения затронули пять сельсоветов.
24 сентября Городокский районный совет депутатов принял решение упразднить ряд населенных пунктов, это:
- деревня Бурдыки Бычихинского сельсовета;
- деревня Пугачи Вировлянского сельсовета;
- деревня Стволково Межанского сельсовета;
- деревня Кожемяки Первомайского сельсовета;
- деревни Корнилы, Мосеевка, Позняково Стодолищенского сельсовета.
За прошлый год население Городокского района сократилось на 417 человек, что составляет 1,89% от количества жителей района на начало 2020 года.
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