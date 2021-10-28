Российские СМИ сообщили о суициде Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, в СИЗО Витебска

ННВ • 28/10/21 21:10 • Крымінал

В следственном изоляторе Витебска совершил самоубийство подозреваемый в убийстве банкира Михаила Яхонотова и его семьи Андрей Скрипкин — российские СМИ.



Бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов был убит в Москве — его зарезали, вместе с ним задушили жену и восьмилетнего сына. На связь с родными банкир перестал выходить 24 октября.

По подозрению в совершении этого убийства в Беларуси был задержан гражданин России Андрей Скрипкин. Однако сегодня в российских СМИ появились сообщения о его гибели в камере изолятора.

Позже эту информацию подтвердили в белорусском Следственном комитете, сообщив, что полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство.

Таких резонансных происшествий в СИЗО Витебска, пожалуй, не случалось с 1995 года. Когда 12 июля там при загадочных обстоятельствах скоропостижно умер 38-летний Петр Науменко — «вор в законе» Наум, «смотревший» за всей Беларусью.