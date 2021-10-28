Подросток пропал в Новополоцке, его не могут найти четвертый день

ННВ • 28/10/21 11:26 • Здарэнні

Четвертый день ищут в Новополоцке 15-летнего Максима Мороза.



24 октября мальчик ушел из общежития в Новополоцке и пропал, сообщает группа «ПСО Беларусь». С тех пор о его местонахождении ребенка ничего не известно.

Подросток был одет в чёрную болоньевую укороченную куртку с красным логотипом спереди (на фото), черную кофту, светло-синие джинсы и черные кроссовки.

На вид Максиму Морозу 16-18 лет, он ростом 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем ребенке, просят сообщить ее в Новополоцкий ГОВД 8 (0214) 588013, +375 (33) 679-9909, 102.