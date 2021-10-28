IFMC снова не будет — фестивалю современной хореографии в Витебске переносят из-за COVID-19

Сяржук Серабро • 28/10/21 21:26 • Культура

Из-за сложной эпидемической ситуации в Беларуси организаторы отказались от проведения в этом году XXXIII Международного фестиваля современной хореографии в Витебске.



Фестиваль отменяют уж второй раз — в 2020 году IFMC, впервые за 33 года, также не состоялся. Как заявляют организаторы, программа практически была сформирована, и было предусмотрено финансирование. Однако с учётом эпидемических обстоятельств принято решение о переносе фестиваля на 2022 год.

Во время последнего состоявшегося IFMC в 2019 году проходил международный конкурс, так что в этом должен был состояться национальный.

Дирекция IFMC благодарит белорусских хореографов и танцовщиков за желание принять участие в конкурсе, танцевальные компании, постановщиков и педагогов из разных стран – за желание приехать в Витебск.

Второй витебский танцевальный фестиваль — «Витебская снежинка», который проводится зимой, в 2020 году успел пройти до начала пандемии COVID-19. А вот в январе 2021 года он также не проводился.