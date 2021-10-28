Еще 200 пакетов для трупов закупает Витебская областная клиническая больница, в сентябре она уже купила 200 мешков
Очередную партию в 200 мешков для трупов закупает Витебская областная клиническая больница, они подорожали.
Как сообщали «ННВ», в сентябре это медучреждение также закупило 200 таких герметичных пластиковых пакетов для упаковки трупов.
Сейчас закупается аналогичная партия в 200 мешков, поставить их в больницу должны до 29 октября. Примечательно, что за месяц цена закупки изменилась с 1500 до 1800 рублей.
По предыдущим подсчетам «ННВ», по состоянию на начало сентября больницы Витебска закупили как минимум 970 эвакуаторных герметичных мешков для перевозки тел. Еще 80 таких изделий приобрел в три приема Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии, о чем мы не сообщали.
Таким образом, с новым тендером количество приобретенных за десять месяцев медучреждениями областного центра мешков для трупов достигло 1250 штук.
Что тут такого?Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.