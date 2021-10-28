Еще 200 пакетов для трупов закупает Витебская областная клиническая больница, в сентябре она уже купила 200 мешков

Сяржук Серабро • 28/10/21 22:16 • Здароўе

Очередную партию в 200 мешков для трупов закупает Витебская областная клиническая больница, они подорожали.



Как сообщали «ННВ», в сентябре это медучреждение также закупило 200 таких герметичных пластиковых пакетов для упаковки трупов.

Сейчас закупается аналогичная партия в 200 мешков, поставить их в больницу должны до 29 октября. Примечательно, что за месяц цена закупки изменилась с 1500 до 1800 рублей.

По предыдущим подсчетам «ННВ», по состоянию на начало сентября больницы Витебска закупили как минимум 970 эвакуаторных герметичных мешков для перевозки тел. Еще 80 таких изделий приобрел в три приема Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии, о чем мы не сообщали.

Таким образом, с новым тендером количество приобретенных за десять месяцев медучреждениями областного центра мешков для трупов достигло 1250 штук.