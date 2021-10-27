В Лепеле пожарные смогли вынести из горящей квартиры двух человек, но хозяин жилья умер в больнице
Вечером 26 октября в Лепеле на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома произошел пожар с человеческими жертвами.
Дом №63 на улице Володарского загорелся в 20:07. Пожарные вынесли из горящей квартиры сначала 57-летнего гостя, а затем 56-летнего хозяина, который успел получить ожоги. Из соседних квартир эвакуировали еще четырех человек.
Огнем в квартире в результате пожара было повреждено имущество, а также закопчены стены. По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Пострадавшего на пожаре хозяина квартиры доставили в больницу, однако, не смотря на усилия медиков, от полученных ожогов мужчина умер, сообщается пресс-службой МЧС.
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