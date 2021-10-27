В Лепеле пожарные смогли вынести из горящей квартиры двух человек, но хозяин жилья умер в больнице

Зоя Машэка • 27/10/21 12:02 • Здарэнні

Вечером 26 октября в Лепеле на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома произошел пожар с человеческими жертвами.



Дом №63 на улице Володарского загорелся в 20:07. Пожарные вынесли из горящей квартиры сначала 57-летнего гостя, а затем 56-летнего хозяина, который успел получить ожоги. Из соседних квартир эвакуировали еще четырех человек.

Огнем в квартире в результате пожара было повреждено имущество, а также закопчены стены. По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Пострадавшего на пожаре хозяина квартиры доставили в больницу, однако, не смотря на усилия медиков, от полученных ожогов мужчина умер, сообщается пресс-службой МЧС.