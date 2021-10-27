«Нафтан» начал отгрузку кислорода для меднужд — предприятие обеспечивает Новополоцкую горбольницу

ННВ • 27/10/21 20:01 • Здароўе

С 23 октября мощности ОАО «Нафтан» начали использовать для выработки кислорода, который в больших количествах требуется больным COVID-19.



Так как потребность в медицинском кислороде из-за четвертой волны пандемии COVID-19 возросла в разы, его производство здесь организовали сразу на двух площадках: на азотно-кислородной установке головного предприятия и в цехе № 009 завода «Полимир».

– На прошлых выходных мы отправили первые 200 баллонов с кислородом для обеспечения в полном объеме нужд Новополоцкой городской больницы. Наша цель сегодня – полностью обеспечить данное медучреждение кислородом. И если ранее «Нафтан» производил кислород исключительно для технических нужд, сегодня мы перестроились на поставки продукции, пригодной для медицинского использования, — приводит слова заместителя генерального директора открытого акционерного общества по коммерческим вопросам Глеба Макаревича «Вестник Нафтана».

Для этого заводу пришлось получить необходимые разрешения и принять меры для повышения качества продукции, а также увеличить количество баллонов.

В ближайшем на предприятии собираются дооснастить лабораторию для того, чтобы самостоятельно выполнять анализ газа. Сейчас часть лабораторных анализов проводим в Минске.