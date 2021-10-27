«Нафтан» начал отгрузку кислорода для меднужд — предприятие обеспечивает Новополоцкую горбольницу

• 27/10/21 20:01 • Здароўе

С 23 октября мощности ОАО «Нафтан» начали использовать для выработки кислорода, который в больших количествах требуется больным COVID-19.
«Нафтан» начал отгрузку кислорода для меднужд — предприятие обеспечивает Новополоцкую горбольницу. Фото gazeta.naftan.by

Так как потребность в медицинском кислороде из-за четвертой волны пандемии COVID-19 возросла в разы, его производство здесь организовали сразу на двух площадках: на азотно-кислородной установке головного предприятия и в цехе № 009 завода «Полимир».

– На прошлых выходных мы отправили первые 200 баллонов с кислородом для обеспечения в полном объеме нужд Новополоцкой городской больницы. Наша цель сегодня – полностью обеспечить данное медучреждение кислородом. И если ранее «Нафтан» производил кислород исключительно для технических нужд, сегодня мы перестроились на поставки продукции, пригодной для медицинского использования,приводит слова заместителя генерального директора открытого акционерного общества по коммерческим вопросам Глеба Макаревича «Вестник Нафтана».

«Нафтан» начал отгрузку кислорода для меднужд — предприятие обеспечивает Новополоцкую горбольницу. Фото gazeta.naftan.by

Для этого заводу пришлось получить необходимые разрешения и принять меры для повышения качества продукции, а также увеличить количество баллонов.

В ближайшем на предприятии собираются дооснастить лабораторию для того, чтобы самостоятельно выполнять анализ газа. Сейчас часть лабораторных анализов проводим в Минске.

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