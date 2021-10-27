На 8600 человек сократилось экономически активное население Витебщины за год

Сяржук Серабро • 27/10/21 13:46 • Здароўе

За год экономически активное население Витебской области сократилось на 8600 человек, только за последний месяц — на 1500.



Согласно данным Главного статистического управления Витебской области в экономике Витебской области в сентябре 2021 года было занято 472 400 человек, тогда как в сентябре 2020 года — 481 000.

В августе экономически активного населения в регионе насчитывалось еще 473 900 человек, так что только за август убыль составила 1500 человек. Это значительная убыль, но за май сокращение было еще большим — 2300.

В январе в экономике Витебской области были заняты 477 800 человек, так что только с начала года сокращение экономически активного населения в регионе составило уже 5400 человек.