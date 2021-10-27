Красавец-зубр пасется вместе с коровами в Глубокском районе. Фото + видео

ННВ • 27/10/21 20:47 • Экалогія

В Глубокском районе к стаду коров прибился зубр и теперь пасется с ними.



По словам директора открытого акционерного общества «Золотая подкова», на чьем пастбище появился зубр, лесной богатырь ведёт себя спокойно, бурёнок не обижает – настоящий джентльмен, сообщает газета «Веснік Глыбоччыны».

При этом издание отмечает, что дикое животное по отношению к людям ведет себе вполне лояльно и даже ест хлеб с рук.

На опубликованном видео видно, что зубр каким-то образом оказался внутри периметра, огороженного проволокой «электропастуха» и теперь пасется с коровами. Возможно, покинуть стадо он не может из-за электрифицированного ограждения, а может ему нравится компания буренок.

ОАО «Золотая подкова» расположено на севере Глубокского района, рядом с большим лесным массивом и обширными болотами.

В то же время БелТА уточняет, что зубр пасется за деревней Лучайка на поле СУП «Мерецкие». Вечером он подошел к электроизгороди со стадом. Сразу ходил рядом, но потом ему открыли ограждение, он зашел внутрь и теперь пасется вместе с телятами.