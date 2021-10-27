Из салонов общественного транспорта Витебска исчезают требования соблюдать масочный режим

Сяржук Серабро • 27/10/21 12:53 • Здароўе

Материалы с требованием соблюдать масочный режим стали исчезать из салонов автобусов, трамваем, троллейбусов и маршруток в Витебске. Также прекращена звуковая трансляция предупреждения об обязательном масочном режиме.



Еще в воскресенье в общественном транспорте Витебска транслировалось сообщение о том, что находиться в салоне без маски запрещено. Во вторник не было не только этого сообщения, но из салонов транспортных средств исчезли и листовки с требованием соблюдать масочный режим. При этом на дверях, например, троллейбусов остались стикеры «Вход в маске», однако пассажирам без масок никто замечаний не делает.

На сайте «Витебскоблавтотранса» требования соблюдения масочного режима со ссылкой на отмененное постановление Минздрава была удалена вчера поздно вечером.

Отметим, что в Витебске, как и во всех регионах Витебской области, масочный режим в общественных местах был введен отнюдь не постановлением Минздрава. Еще в ноябре 2020 года Витебский горисполком внес дополнение в комплексный план мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19, дополнив его пунктом 24, вводившим режим использования СИЗ органов дыхания (масок) населением на следующих объектах организаций всех форм собственности: магазины, торговые центры, аптеки, учреждения здравоохранения, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси.

Сейчас в Витебске действует комплексный план по предупреждению распространения COVID-19 в Витебске на 2021 - 2022 годы, утвержденный решением горисполкома 30 августа.

Этот документ содержит пункт 34, который требует вплоть до отмены продолжить режим использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маска) населением на объектах (движимых и недвижимых) и в организациях всех форм собственности (магазины, торговые центры, объекты общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, социального обслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, учреждения культуры, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси, автомобили-такси).

Более того, в плане есть пункт 36, который предписывает обеспечить … наличие информационных материалов надлежащего качества по соблюдению масочного режима во всех транспортных средствах на входе и внутри транспортного средства, а также не допускать к перевозке пассажиров без наличия и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Никаких сообщений об изменении комплексного плана по предупреждению распространения COVID-19 в Витебске на 2021 - 2022 годы либо отмене действия этих пунктов горисполком не делал.

Между тем, как сообщали «ННВ», в пунктах вакцинации в Витебске стали образовываться очереди из желающих сделать прививку против COVID-19.

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