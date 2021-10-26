Витебская афиша с 24.10.2021 по 31.10.2021 года

Ульяна Церашкова • 26/10/21 18:42 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 25 по 31 октября 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

25.10–27.10

"Неисправимый Рон". Анимация, 2D/3D, Великобритания, США, 6+ (9:25, 11:30 3D, 13:35 3D, 15:40). Цена: 6,30–7,80.

"Учености плоды". Военная драма, Россия, 12+ (17:25). Цена: 7,00–7,80.

"Кошачьи миры Луиса Уэйна". Историческая драма, Великобритания, 16+ (17:45). Цена: 6,30–7,20.

"Семейка Аддамс: Горящий тур". Комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези, США, 12+ (8:55 детский, 10:45, 12:35). Цена: 6,30–7,20, детский киносеанс (12–16 лет) 2,70.

"Не время умирать". Приключения, боевик, триллер, 2D/3D, Великобритания, США, 12+ (14:25, 20:30 3D). Цена: 5,80–7,20.

"Веном 2". Триллер, ужасы, фантастика, экшн, 2D/3D, США, 12+ (19:50 3D, 21:45). Цена: 5,30–6,70.

28.10–3.11

"Кощей. Начало". Мультфильм, приключения, семейный, Россия, 6+ (9:10 детский, 10:50). Цена: 6,30–7,20, детский киносеанс (6–16 лет) 2,70 руб.

"Последняя дуэль". Драма, США, 18+ (17:00, 20:00). Цена: 7,50–8,50.

"Неисправимый Рон". Анимация, 2D/3D, Великобритания, США, 6+ (12:40 3D, 12:30, 14:35 3D). Цена: 6,30–7,80.

"Учености плоды". Военная драма, Россия, 12+ (18:35). Цена: 7,00–7,80.

"Кошачьи миры Луиса Уэйна". Историческая драма, Великобритания, 16+ (14:50). Цена: 6,30–7,20.

"Семейка Аддамс: Горящий тур". Комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези, США, 12+ (8:45 детский, 10:40). Цена: 5,30–6,10, детский киносеанс (12–16 лет) 2,20.

"Веном 2". Триллер, ужасы, фантастика, экшн, 2D/3D, США, 12+ (16:40 3D, 21:40). Цена: 5,30–6,70.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

25.10–27.10

"Неисправимый Рон". Анимация, 2D/3D, Великобритания, США, 6+ (9:25, 11:30 3D, 13:35 3D, 15:40). Цена: 6,30–7,80.

"Неисправимый Рон". Анимация, 2D/3D, Великобритания, США, 6+ (14:55, 8:40 3D, 10:45, 15:50 3D). Цена: 6,30–7,80.

"Дракулов". комедия, Россия, 16+ (17:00, 19:50). Цена: 6,30–7,20.

"Семейка Аддамс: Горящий тур". Комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези, США, 12+ (9:25 детский, 11:15 детский, 13:05). Цена: 6,30–7,20, детский киносеанс (12–16 лет) 2,70.

"Эйфель". Биография, драма, Франция, 16+ (21:45). Цена: 6,30–7,20.

"Не время умирать". Приключения, боевик, триллер, 2D/3D, Великобритания, США, 12+ (18:45, 12:50 3D). Цена: 5,80–7,20.

"Веном 2". Триллер, ужасы, фантастика, экшн, 2D/3D, США, 12+ (17:55, 21:35 3D). Цена: 5,30–6,70.

28.10–3.11

"Кощей. Начало". Мультфильм, приключения, семейный, Россия, 6+ (16:40; 10:50 кроме 30.10). Цена: 6,30–7,20, детский киносеанс 2,70.

"Последняя дуэль". Драма, США, 18+ (20:40, 18:50). Цена: 7,50–8,50.

"Неисправимый Рон". Анимация, 2D/3D, Великобритания, США, 6+ (14:55, 8:40 3D, 10:45, 15:50 3D). Цена: 6,30–7,80.

"Неисправимый Рон". Анимация, 2D/3D, Великобритания, США, 6+ (14:30; 8:45, 12:40 3D). Цена: 6,30–7,80.

"Дракулов". комедия, Россия, 16+ (21:45). Цена: 6,30–7,20.

"Семейка Аддамс: Горящий тур". Комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези, США, 12+ (9:25 детский, 10:40 детский, 12:35). Цена: 5,30–6,10, детский киносеанс (12–16 лет) 2,20.

"Эйфель". Биография, драма, Франция, 16+ (18:30). Цена: 5,30–6,70.

"Веном 2". Триллер, ужасы, фантастика, экшн, 2D/3D, США, 12+ (14:50 3D, 16:50). Цена: 5,30–6,70.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Вечные". Приключения, экшн, США, 18+.

"Летчик". Драма, Россия, 12+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

30.10 (18:00) «Гульня ў джын». Трагікамедыя.

31.10 (18:00) «Не искушай мяне без нужды…» Музычна-паэтычны вечар.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

30.10 (11:00) “Вясёлы Дарафей”.

31.10 (11:00) “Дапытлівы Слонік”.

28.11 (17:00) Вечарына да юбілею Віктара Клімчука.

Витебская областная филармония

улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

26.10 (19:00) «Мгновения любви. Музыка Микаэла Таривердиева». Музыкальная гостиная Татьяны Старченко.

29.10 (19:00) «Соло с оркестром». Симфонический оркестр Витебской областной филармонии.

31.10 (11:00) Музыкальная сказка для детей «Мистер Крот познает мир».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Про100 помогаем». Выставка, приуроченная к столетию со дня образования Белорусского общества Красного Креста (до 31.10).

«Второе рождение. Реконструкция еврейской коллекции Белорусского государственного музея в 1920–30-х гг. ХХ в.». Выставочный проект из собрания Национального исторического музея Республики Беларусь (до 16.01.2022).

«Ты можешь». Выставочный проект фотоклуба «Старая Ратуша» имени С.А. Юрковского.

«Лоскутные истории Зои Ананенко» (до 14.11).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка Всеволода Швайбы "Внутренние дворы" (до 15.11).

Выставка Андрея Бодрова «Живая линия образа» (до 28.11).

Выставка Ольги Погореловой. Акварель, рисунок (до 30.10).

Выставочный проект «В потоке времени» (до 28.11).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Мой маленький мир». Графика Натальи Самсоновой.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска).

Витебский центр современного искусства

**ул. Белобородова, 5, тел. тел. 58-48-94

Выстава па выніках рэспубліканскага фестываля мастацкай фатаграфіі "МОСТ-21" (да 21.11).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция.

Выставка работ Александра Соловьева.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

“Старадаўнія часы". Жывапіс Сяргея Махнача (да 28.11).

«Соцветия». Выставка Анны Карасевой.

Фотовыставка клуба "Старая Ратуша".

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Марк Шагал и художники местечек»». Выставка графики из коллекции музея.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, 5, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

Выставка «Симфония Великого Космоса».

Фотовыставка «Красивая страна Япония» (до 28.11).

«Мой любимый шедевр». Выставка народного клуба художников-любителей «Контур».

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«Мы покоряли небо». Выставочный проект, посвященный девушкам-летчицам.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»**

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн., вт., ср., пт. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00, сб. и вс. – 10:00–19:00 (понедельник, вторник – выходные). Постоянная экспозиция.