Очереди у пунктов вакцинации появились в Витебске. Фотофакт

Сяржук Серабро • 26/10/21 18:31 • Здароўе

У пунктов вакцинации против COVID-19 в Витебске стали образовываться очереди да 20 человек.



26 октября корреспондент «ННВ» побывал в двух пунктах вакцинации, расположенных вне учреждений здравоохранения. На обоих, несмотря на рабочее время, собрались очереди из желающих сделать прививку.

В торговом центре «Марко-Сити» на улице Ленина в 14:40 своей очереди на вакцину против коронавирусной инфекции ожидало примерно 20 человек. К сожалению, следует отметить, что достаточного количества мест для сидения не предусмотрено, и половине из стоявших очереди пришлось ожидать стоя. Здесь пункт вакцинации расположен на 0-м уровне со стороны улицы Калинина между фуд-кортом и туалетами.

В торговом центре «Трио» на проспекте Строителей в 16:10 в очереди на вакцинацию было все 5 человек. Этот пункт вакцинации размещен на втором этаже в западной стороне здания центра рядом с эскалатором и магазином «Буслик».

Оба этих пункта вакцинации против COVID-19 в Витебске работают каждый день с 11:00 до 19:00.

Уже более 2 698 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 020 000 человек прошли полный курс вакцинации. Из всех привитых более 30,8 тысяч человек привито вакциной «Спутник Лайт», сообщает официальный канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

По состоянию на 22 октября в Витебской области полный курс вакцинации прошли 209 100 человек. Таким образом, за шесть дней, прошедших с 16 октября, в регионе привилось 14 400 жителей или в среднем 2400 человек в день.

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