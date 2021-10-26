На пожаре на льнозаводе в Лиозно сгорело более 700 тонн льнотресты, еще 1000 тонн успели спасти

Ігар Арцюх • 26/10/21 12:03 • Эканоміка

По предварительным оценкам во время пожара на ОАО «Лиозненский льнозавод» 25 октября огонь повредил 713 тонн льнотресты. Сколько на стоит?



Еще 1000 тонн льнотресты в рулонах из горевшей шохи смогли спасти пожарные и работники льнозавода, сообщается пресс-службой МЧС. Причины пожара и причиненный ущерб еще устанавливаются.

Минимальные закупочные цены на льнотресту, установленные Минсельхозпродом, составляют 199 рублей 84 копейки за тонну тресты номером 0,75, а максимальные — 614 рублей 23 копейки за тонну тресты номером 2,5 и выше действовали с июля по август. Так что ущерб, нанесенный льнозаводу, может составлять от 142 485 рублей 92 копеек до 437 945 рублей 99 копеек, даже без учета других потерь, кроме сгоревшего льна.

Как писали «ННВ» пожар на льнозаводе охватил площадь в 3000 квадратных метров. На борьбу с огнем ушло около трех часов. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Пожары на льнозаводах не редкость. Но последний с таким крупным ущербом, похоже, был в 2013 году в Сенно, когда сгорело 533 тонны льнотресты. А в 2007 году «ННВ» сообщали о пожаре именно на том же Лиозненском льнозаводе, сгорело 120 тонн льна в рулонах. Основной версией возникновения пожара считался поджог.