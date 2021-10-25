СК начал проверку обстоятельств смерти пожарного при тушении Лиозненского льнозавода, по факту самого пожара возбуждено уголовное дело

ННВ • 25/10/21 21:21 • Падзеі

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на Лиозненском льнозаводе, также начата проверка обстоятельств смерти замначальника УМЧС Витебской области при тушении этого пожара.



Следователи работают на месте пожара на складе льнозавода в Лиозно. После завершения работы пожарных и обеспечения мер безопасности к осмотру места происшествия приступила следственно-оперативная группа.

Следователи выполняют неотложные следственные и процессуальные действия. Допрашивают свидетелей, изымают необходимую документацию. Работу на месте пожара на Лиозненском льнозаводе координирует начальник УСК по Витебской области Александр Гуцко.

По факту пожара Следственное управление УСК по Витебской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 304 УК — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб чужому имуществу в крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, что пожарные получили сообщение о возгорании шохи с льнотрестой в Лиозно в 13:50. Пожар охватил площадь в 3000 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 16:38. Об ущербе пока не сообщается.

Во во время тушения пожара скоропостижно скончался заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Андрей Мозоль. Медикам не удалось спасти подполковника внутренней службы, и они констатировали его смерть.

По факту смерти сотрудника МЧС Следственный комитет начал проверку. Для установления точной причины смерти Андрея Мозоля назначена судебно-медицинская экспертиза.