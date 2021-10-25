Прямо на пожаре льнозавода в Лиозно умер замначальника Витебского областного управления МЧС Андрей Мозоль

Сяржук Серабро • 25/10/21 17:54 • Здароўе

Во время ликвидации крупного пожара на Лиозненском льнозаводе плохо стало заместителю начальника Витебского областного управления МЧС Андрею Мозолю, спасти его не удалось.



Спасатели, а также срочно прибывшие работниками скорой медицинской помощи пытались оказать мужчине экстренную помощь, но реанимировать его не удалось. В 16:05 медики констатировали смерть пожарного, сообщается пресс-службой МЧС.

Подполковник внутренней службы Андрей Мозоль был на должность заместителя начальника Витебского областного управления МЧС – начальника отдела службы и боеготовности подразделений с 13 мая 2019 года. До этого он возглавлял Гомельский РОЧС.

Пожар на Лиозненском льнозаводе начался в 13:50. Он охватил площадь в 3000 квадратных метров.