Прямо на пожаре льнозавода в Лиозно умер замначальника Витебского областного управления МЧС Андрей Мозоль
Во время ликвидации крупного пожара на Лиозненском льнозаводе плохо стало заместителю начальника Витебского областного управления МЧС Андрею Мозолю, спасти его не удалось.
Спасатели, а также срочно прибывшие работниками скорой медицинской помощи пытались оказать мужчине экстренную помощь, но реанимировать его не удалось. В 16:05 медики констатировали смерть пожарного, сообщается пресс-службой МЧС.
Подполковник внутренней службы Андрей Мозоль был на должность заместителя начальника Витебского областного управления МЧС – начальника отдела службы и боеготовности подразделений с 13 мая 2019 года. До этого он возглавлял Гомельский РОЧС.
Пожар на Лиозненском льнозаводе начался в 13:50. Он охватил площадь в 3000 квадратных метров.
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