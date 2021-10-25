После разноса Лукашенко Минздрав возобновляет оказание плановой медпомощи. Как они справятся?

Сяржук Серабро • 25/10/21 12:49 • Здароўе

Минздрав 22 октября издал приказ №1318, направленный на сохранение объемов оказания плановой медицинской помощи. В поликлиниках снова должны лечить зубы и делать скрининги рака.



Напомним, что согласно приказу №1287 от 15 октября Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения Беларуси приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за сложной эпидемической ситуации с COVID-19.

Часть больничных организаций здравоохранения перепрофилирована в инфекционные госпитали, оптимизирована работа поликлиник. А амбулаторно-поликлиническая помощь была переориентирована на оказание помощи на дому, организована выездная форма работы с инфекционными пациентами и их контактами.

Сейчас, как уверяет Минздрав, в амбулаторно-поликлинических организациях приняты дополнительные меры по недопущению снижения доступности медпомощи, в первую очередь пожилым лицам и инвалидам:

организованы телефонные линии для консультаций по вопросам инфекции COVID-19 и заказа рецептов на лекарственные препараты;

пожилому населению и инвалидам рекомендовано, при ухудшении самочувствия, вызывать врача на дом;

для пожилого населения и инвалидов организован забор биологических материалов для лабораторных исследований и проведение электрокардиографии на дому;

проводится выписка рецептов пациентам с хронической патологией и инвалидам с доставкой их по месту проживания пациента;

в поликлиниках обеспечена возможность проведения общих анализов крови и мочи, определение уровня глюкозы крови, – проведение флюорографического и электрокардиографического исследований непосредственно в день обращения, что исключает повторное обращение.

Новый приказ требует от начальников главных управлений по здравоохранению облисполкомов и председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома до особого распоряжения обеспечить оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения только в ряде случаев: плановой стоматологической помощи, скринингов рака основных локализаций, проведение диспансерных медосмотров лиц, перенесших инфекцию COVID-19, пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы с высоким риском осложнений, пациентов с предопухолевыми заболеваниями с высоким риском развития онкологических заболеваний.

Также должны проводиться обязательные медицинские осмотры работающих во вредных условиях труда и работников железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно обеспечивающих перевозочный процесс.

Республиканские научно-практические центры, специализированные больницы в регионах продолжат оказывать специализированную медицинскую помощь пациентам с неинфекционной патологией, в том числе с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и другими в полном объеме.

Принятые меры обеспечат устойчивую и стабильную работу организаций здравоохранения республики в сложных условиях пандемии коронавирусной инфекцией, заявляет пресс-служба Министерства здравоохранения.

После разноса Лукашенко Минздрав возобновляет оказание плановой медпомощи. Как они справятся?



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