На Лиозненском льнозаводе пожар охватил площадь в 3000 квадратных метров. Видео

ННВ • 25/10/21 17:42 • Здарэнні

25 октября на Лиозненском льнозаводе начался пожар, сейчас МЧС пытается его ликвидировать.



Сообщение о пожаре шахи с льнотрестой в центр оперативного управления Лиозненского РОЧС поступило в 13:50. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что открытым пламенем горит льнотреста в рулонах под железобетонным навесом площадью 30х200 метров, который разделен противопожарной стеной на две равные части.

По оценкам спасателей пожар распространился на площадь около 3000 квадратных метров. для тушения шахи привлекли 14 единиц техники и 34 человека, из них 10 единиц техники и 30 человек работников МЧС. Проводятся работы по тушению пожара и защите второй половины навеса, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что недавно сильный пожар произошел в строящемся цеху Витебской бройлерной птицефабрики, там погиб строитель.