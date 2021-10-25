МАРТ наказал сеть магазинов «Дионис» за завышение цен на социально значимые товары

Ігар Арцюх • 25/10/21 14:57 • Эканоміка

По итогам проверки ООО «Ресттрэйд», владеющей сетью магазинов «Дионис», работниками главного управления МАРТ по Витебской области обнаружили завышение цен на социально значимые товары.



Факты завышения розничных цен зафиксированы для более чем 30 наименований социально значимых товаров, в результате сумма завышения составила 32 662 рубля 29 копеек.

Кроме того, при формировании розничных цен на тушку цыпленка бройлера в марте выявлено превышение допустимого уровня изменения цен, установленного постановлением Совета Министров № 100 от 23 февраля 2021 года.

За нарушение законодательства о ценах и ценообразовании Экономический суд Витебской области постановил прилечь к административной ответственности юридическое лицо и должностное лица, ответственное за формирование цен, сообщает сайт МАРТ. Решение суда вступило в законную силу.